Dubai inaugura le fiere della nautica: tra i protagonisti Riva e Besenzoni

La nautica mondiale da diporto è sbarcata al «Dubai International Boat Show», 29^ edizione della vetrina più prestigiosa del Medio Oriente che si chiude oggi e che ha richiamato oltre 30 mila visitatori da mezzo mondo . Poco più di 400 i brand passerella, tra i quali anche due bergamaschi, Riva (Ferretti Group) per i cantieristi e Besenzoni per gli accessoristi, entrambi di Sarnico. Riva, controllata dalla romagnola Ferretti Group, presenta a Dubai due imbarcazioni, il sportfly «Riva 88 Folgore», anteprima assoluta e il flybridge «Riva 100’ Corsaro», entrambi in produzione nel sito ligure di La Spezia. In questi giorni, Riva ha anche annunciato la vendita del primo 54 metri, super imbarcazione in alluminio in costruzione nello stabilimento Superyachts Division di Ancona, avveniristico cantiere dove vengono costruite le imbarcazioni del Gruppo Ferretti tra i 50 ed i 90 metri di lunghezza.