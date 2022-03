Duci, missione scandinava per sostituire linee elettriche

Prestigiosa commessa dalla Norvegia per l’azienda scalvina Duci, che attraverso la controllata Duci Norge (nata nel 2016 proprio per seguire altri progetti nei paesi nordici), lavorerà alla sostituzione di una linea elettrica lunga 74 chilometri, tra Kvandal e Kanstadbotn lungo il confine tra le contee di Nordland e Troms e Finnmark.

Per Duci Norge si tratta di una delle commesse più importanti della sua storia, che vedrà la società orobica lavorare in qualità di subappaltatore per le fondazioni nel progetto «Statnett SF linea 132 kV Kvandal-Kanstadbotn». Statnett SF è la società statale norvegese, responsabile della rete elettrica del Paese: il progetto a cui l’impresa parteciperà riguarda una linea elettrica che fa parte della rete centrale norvegese e costituisce una delle principali vie di fornitura di energia elettrica a Lofoten, Vesterålen e Hålogaland. La linea attualmente esistente, da 132 kV, è ormai a fine ciclo, e la nuova linea di trasmissione ad alta tensione sostituirà quella esistente.