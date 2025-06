Ecobonus 2025 sulla casa: l’Agenzia chiarisce i dubbi

Detrazioni prorogate fino al 2027

Prorogate fino al 2027 le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Ecobonus e Sismabonus), con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale. In particolare, per le spese sostenute quest’anno per la «prima casa», lo sconto fiscale sale al 50% (al posto del 36%), mentre per quelle affrontate negli anni 2026/27 sale al 36% (anziché 30%). La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per interventi sulle pertinenze, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa.