Ecomondo, vetrina di novità sostenibili con 34 bergamasche

Saranno 34 le aziende bergamasche presenti a Ecomondo 2023, la fiera dedicata alla transizione ecologica, alla sostenibilità e all’economia circolare che, quest’anno, si appresta a registrare l’edizione più grande di sempre.

L’appuntamento di Rimini, in programma da martedì 7 a venerdì 10 novembre, cercherà di mostrare il variegato sistema di realtà della green economy, suddividendolo in sei macroaree tematicheche che comprendono la valorizzazione dei rifiuti in risorse, la rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi agro-forestali e alimentari, l’energia ottenuta dalle biomasse, l’uso dei rifiuti come materie prime seconde, l’intero ciclo idrico integrato e il monitoraggio ambientale, la tutela dei mari e degli ambienti acquei nella loro funzione essenziale per il sostentamento alimentare e le attività economiche dell’uomo. Quattro i nuovi distretti espositivi, dedicati al tessile, alla carta, all’innovazione e il grande spazio dedicato alla blue economy con i desalinizzatori, le tecnologie per la filiera alimentare e la gestione delle risorse idriche.

Da piccole a grandi realtà

Tutti settori in cui sono impegnate anche le aziende della rappresentanza bergamasca che spaziano dall’elettrico ed elettronica, al recupero dei rifiuti, agli impianti di depurazione, raccogliendo piccole realtà accanto ad aziende più grandi e strutturate. In particolare la bergamasca Losma avrà l’occasione di presentare la conclusione di un progetto di ricerca triennale intitolato «Green Factory Life», che ha ricevuto un finanziamento da parte della Commissione Europea, attraverso l’Agenzia Europea per Clima e Ambiente, e realizzato in partnership con altre due aziende bergamasche, Fae Tecnology di Gazzaniga e Ma-El di Presezzo. Obiettivo del progetto è quello di fornire un sistema integrato di sanificazione ambientale, che, attraverso una serie di rilevatori di qualità dell’aria distribuiti lungo tutto l’impianto, sia in grado di monitorare costantemente i parametri di inquinamento dell’intero sito produttivo. L’attività di ricerca punta ad abbattere i livelli di Co2 degli ambienti industriali, eliminare spore, muffe, odori, sostanze cancerogene, oltre che cariche virali e batteri presenti nell’aria durante i diversi cicli di lavorazione.

In questo innovativo sistema centralizzato di depurazione dell’aria, la filtrazione meccanica tradizionale è integrata con la nuovissima tecnologia dell’ossidazione fotocatalitica pco. Il complesso impianto pilota installato nel 2022 presso la Ma-El, azienda specializzata in stampi e attrezzature per la deformazione a freddo dei metalli, è in grado di trattare e purificare complessivamente 20 mila metri cubi di aria e 2 mila metri quadrati di superficie dello stabilimento, con 35 punti di aspirazione e 13 di re-immissione dell’aria trattata in ambiente di lavoro.

Le altre aziende bergamasche a Ecomondo

A Ecomondo ci saranno anche 3V Green eagle, Anaergia, Butti, C.C.A.G. Crotti, Consorzio Italiano Compostatori, Ecocentro Tecnologie Ambientali, Eurosintex, Eurovix, Fassi gru, Harnekinfo, Hiway, Jing Jin Europe, L.M. Tecnologie dell’aria, Liebherr, M.B. Valveservice, Majitekno, Mazzoleni trafilerie bergamasche, Molinari, Montello, Movengineering, Orion, Pfc 2000, Resilco, Rittmeyer Brugg, Roplast, Schneider electric, Scvs, Siad, Tecno Project Industriale, Viganò Pavitex, Volvo group e Zanetti Arturo&C.