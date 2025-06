Economia circolare, a Bergamo arrivano 4 nuovi punti di raccolta per le capsule di caffè in alluminio

Sono attivi quattro nuovi punti di raccolta per le capsule di caffè in alluminio esauste nei comuni di Almè, Bonate Sopra, Torre Boldone e Verdellino , grazie all’estensione del progetto «Da Chicco a Chicco», nato dalla sinergia tra Nespresso, Aprica (società del Gruppo A2A) e CiAl (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio).

A questi si aggiungono anche le Boutique Nespresso di Bergamo e Orio al Serio, dove è possibile conferire le capsule usate. L’obiettivo? Rendere sempre più semplice e capillare il riciclo di un rifiuto quotidiano come la capsula di caffè in alluminio, che può diventare una risorsa preziosa, come un chicco di riso da destinare alle mense solidali.