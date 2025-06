Il mix energetico italiano a breve non potrà più prescindere dall’energia nucleare. Queste le posizioni su cui concordano i relatori del seminario «Politica energetica nazionale al 2050 - Il nucleare come parte del futuro? », organizzato venerdì 6 giugno dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo. «La decarbonizzazione è il cuore delle nostre politiche ambientali. Decarbonizzare non significa solo rinunciare alle fonti fossili, ma anche verificare che esista un’alternativa per colmare gli spazi lasciati vuoti: le rinnovabili hanno un ruolo centrale nel nostro mix energetico, ma anche il nucleare potrebbe rivelarsi strategico», esordisce Diego Finazzi, presidente dell’Ordine.

Per Gori, «il concorrente principale del nucleare non sono le rinnovabili, ma i combustibili fossili. Viviamo in un mondo in cui gli approvvigionamenti energetici sono instabili: la guerra in Ucraina ce lo ha dimostrato. Abbiamo obiettivi ambientali ambiziosi, mentre le soluzioni per sgonfiare i prezzi, come i contratti di acquisto a lungo termine, non funzionano: dobbiamo pensare attentamente all'integrazione del nucleare nel nostro mix energetico». I numeri riportati nel corso del convegno da Marco Spolti, Presidente della Commissione Energia e Impianti dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo, sembrano confermare le posizioni politiche: «Oggi, il consumo di energia in Italia è pari a 312 TWh annui. Nel 2050, supereremo i 600 TWh annui», riporta l'ingegnere, che continua: «Attualmente, le fonti rinnovabili coprono poco più del 40% del nostro fabbisogno. Le prospettive di incremento