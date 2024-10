Energia a RadiciGroup: investiti 15 milioni per la centrale a Novara

«Nelle nostre attività industriali da sempre poniamo attenzione all’ambiente, alle persone, alle comunità locali - sottolinea Maurizio Radici, vicepresidente di Novel -. Grazie alla sinergia in Novel e alla comunione di visioni e valori, siamo riusciti a portare avanti un processo all’avanguardia, utilizzando tecnologie avanzate grazie al confronto su modelli efficienti di sviluppo sostenibili e a lungo termine. In questi vent’anni, con gli interventi di ammodernamento della centrale, abbiamo ottimizzato il processo produttivo di Radici Chimica e ridotto drasticamente l’impatto ambientale, portando valore a tutto il territorio».

«Riferimento per la comunità»

Per Bignami, Novel «non è solo una struttura industriale, ma un punto di riferimento per la nostra comunità. Abbiamo lavorato con autorità locali e imprese del territorio per creare sinergie che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale della regione. La produzione di energia e calore ha sostenuto le attività locali e contribuito a creare posti di lavoro. Questo impegno per il territorio continuerà a essere la priorità anche nei prossimi anni». Alla cerimonia per i vent’anni di Novel, hanno partecipato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, e l’assessore regionale all’Energia Matteo Marnati. Ora Novel è pronta a raccogliere nuove sfide. «Guardiamo con positività al futuro - dichiara Bignami -. Fin dall’inizio abbiamo fatto scelte coraggiose che hanno superato le aspettative, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico grazie all’impianto di nuova cogenerazione, un sistema flessibile ed altamente efficiente. Oggi siamo pronti per nuove sfide, in primis fornire calore alla città di Novara, se la città decidesse di affidarci la gestione del teleriscaldamento cittadino».