Energia, Siad fornitore del centro francese Cea. E ordine green in Egitto

Importante «investitura» sul fronte della ricerca energetica a livello internazionale per la bergamasca Siad che diventa fornitore del Cea di Grenoble, il centro francese di ricerca per l’energia atomica ed energie alternative . In concorrenza con i principali player a livello globale, il gruppo bergamasco ha infatti partecipato e vinto alcuni lotti significativi della gara europea relativa alla fornitura, della durata di un anno, di gas di altissima purezza e miscele speciali (tra questi Argon e azoto 6.0, neon in idrogeno, ammoniaca in aria, ossigeno in elio, acido fluoridrico in azoto) che andranno ad alimentare le attività dell’ente pubblico definito tra i più innovativi a livello mondiale, che vede all’opera quasi 5 mila ricercatori impegnati nei vari settori, dalle nanotecnologie alla microelettronica.