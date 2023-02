Esselunga cerca oltre 400 addetti nei supermercati della Lombardia

Esselunga assume oltre 400 addetti nei supermercati della Lombardia ed è alla ricerca di personale anche nei punti vendita della nostra provincia. Questi i profili richiesti: allievi responsabili, addetti alle vendite e specialisti dei reparti freschi. C’è tempo fino a domenica 26 febbraio per inviare le candidature per il «virtual job day», evento di selezione del personale interamente on line che prenderà il via l’8 marzo. Per partecipare è necessario accedere al career site www.esselungajob.it , nella sezione eventi, e registrarsi: trattandosi di una selezione a numero chiuso, tra quanti si iscriveranno, i candidati in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni per proseguire l’iter di selezione che si svolgerà attraverso video presentazioni e video colloqui con i recruiter del «Talent acquisition center» di Esselunga. grazie all’utilizzo di tecnologie innovative e a un sistema di video presentazione del candidato, che sostituisce il vecchio curriculum vitae cartaceo, il processo di selezione è più efficiente e dà la possibilità a molti più candidati – rispetto ai precedenti job day – di presentarsi all’azienda.