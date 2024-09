L’edizione 2024 della storica Fiera di Sant’Alessandro si chiude con 25mila visitatori (contro i 47 mila dello scorso anno): un calo fisiologico e previsto, dovuto in primis alla mancanza dei capi animali che avrebbero dovuto riempire l’area espositiva esterna. A soli dieci giorni dal debutto della manifestazione, le autorità hanno infatti vietato l’introduzione di bovini, ovini e caprini per prevenire la diffusione della malattia «blu tongue» (lingua blu).

In vetrina 175 espositori

In totale erano presenti 175 espositori, in rappresentanza di 14 regioni italiane e di tre stati stranieri (Austria, Croazia e Francia), che per tre giorni hanno animato i padiglioni di via Lunga, promuovendo prodotti tipici, laboratori, iniziative e tavole rotonde insieme alle associazioni di categoria. Nella tre giorni in fiera sono state affrontate le problematiche attuali che sta vivendo il settore primario. Sotto la lente sono finiti naturalmente i cambiamenti climatici. Non va meglio sotto l’aspetto sanitario con tanta preoccupazione per la diffusione di malattie come la peste suina e appunto la lingua blu, che rischiano di mettere a repentaglio gli allevamenti. Nonostante tutto, gli operatori dimostrano una grande forza di volontà, associata a una grande capacità di resilienza, sempre più apprezzata dal grande pubblico.

Tra gli stand delle aziende agricole si è respirato un clima di fiducia, oltre che di apprezzamento dei prodotti artigianali, in vendita direttamente dal produttore. Il padiglione dedicato a macchine e attrezzature ha invece attirato molti operatori e addetti ai lavori, alla ricerca di nuovi mezzi da utilizzare nei campi o nelle stalle. Bergamo Fiera Nuova e Promoberg evidenziano come proprio nei momenti difficili la Fiera di Sant’Alessandro resta un faro di riferimento per il settore primario. Alle note difficoltà, nella giornata di domenica si è sommato il maltempo, che non ha certo agevolato le presenze in fiera. La manifestazione prosegue ora sabato e domenica prossimi con un appuntamento esterno al centro ippico «La Rosa Bianca» di Zanica per il concorso internazionale «Cavallo Purosangue Arabo». Oltre alla visione su un megaschermo allestito in loco, la competizione sarà visibile sulla tv web Arabian Essence, al link: https://www.arabianessence.tv/events/bergamo-2024-international-b-show-arabitalia/817/

«Contesto complicato, ma resta evento di riferimento»