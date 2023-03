Filato 100% da fonte naturale: RadiciGroup lancia Biofeel Eleven

Si chiama Biofeel® Eleven ed è un filo di origine naturale frutto di una storia che parte dall’India: «Eranda», infatti, nella lingua Hindi indica un piccolo fagiolo da cui si ricava un olio ideale per dare vita al bio-polimero, da cui tutto ha inizio. Ebbene sì, è dall’olio di ricino che nascono questi nuovi filati 100% sostenibili da utilizzare per tessuti e capi pregiati che trovano applicazione in numerosi settori, dalla moda allo sport, dall’auto al tessile per la casa . RadiciGroup – che è l’unico produttore in Europa di questo materiale – ha scelto la fiera «Performance days» (che si è svolta a Monaco di Baviera nei giorni 15 e 16 marzo) per presentare questo filato dalle ottime performance tecniche e ambientali.