Fine delle moratorie, Ascom: «Mille imprese bergamasche a rischio chiusura»

Sono circa mille le imprese bergamasche a rischio chiusura a causa della fine della moratoria prevista per il prossimo 31 dicembre. La sospensione dei prestiti e dei mutui pendenti introdotta dal decreto «Cura Italia» e successivamente prorogata con l’obbligo di saldare la sola nota interessi, sta per concludersi, costringendo nei fatti le aziende a tornare a pagare i propri debiti con rate piene e regolari. Un problema, come spiega Oscar Fusini direttore di Ascom Bergamo: «Di fronte a un andamento dei ricavi che in alcuni settori è ancora al 50 o 60% rispetto alla normalità questo significa introdurre una difficoltà economica che può sfociare nell’insolvenza e poi nella chiusura». È ancora il turismo il settore più in difficoltà, con ricavi troppo bassi e un indice di liquidità che resta ben al di sotto della media del terziario e sono le micro imprese, quelle fino a cinque dipendenti a soffrire più di tutte le altre. Per questo motivo Ascom Bergamo chiede di intervenire, non tanto su un’ulteriore proroga, ma su una dilazione della rata per chi ha bisogno di altro tempo per risollevarsi dalla crisi, come spiega Fusini: «Non un prolungamento che abbassa la classe di merito di chi ha il debito, rendendolo un cattivo creditore, ma un allungamento della durata, coperto finanziariamente per evitare l’insolvenza e permettere di pagare con più tranquillità a chi ha meno ricavi - aggiunge -. Non possiamo non considerare che gli imprenditori in difficoltà sono anche più aggredibili dalla criminalità».

Preoccupazione tangibile