FlyOne Armenia apre il volo diretto tra Milano Bergamo e Yerevan

I voli sono programmati il venerdì e la domenica, con partenze serali dall’aeroporto di Milano Bergamo e pomeridiane da Yerevan. Yerevan diventa la 152esima destinazione raggiunta dall’aeroporto di Milano Bergamo, mentre con FlyOne Armenia sale a 23 il numero totale di compagnie aeree che si operano voli di linea.

Il nuovo collegamento consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Milano Bergamo come porta d’accesso ai mercati al di fuori dell’Unione Europea. Attraverso Yerevan, i passeggeri possono connettersi a numerose destinazioni in Asia centrale.

Giacomo Cattaneo, Direttore commercial aviation, marketing & communications di Sacbp, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a FlyOne Armenia all’Aeroporto di Milano Bergamo. L’introduzione di Yerevan aggiunge una dimensione unica al nostro network, aprendo le porte a una destinazione che coniuga un forte appeal turistico con importanti legami comunitari. Riflette inoltre il nostro impegno costante nell’individuare e sviluppare rotte che rispondano all’evoluzione della domanda dei passeggeri, in particolare verso i mercati meno serviti. Siamo fiduciosi che questo servizio avrà successo e amplierà ulteriormente la scelta a disposizione dei nostri passeggeri».