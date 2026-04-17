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Economia / Hinterland Venerdì 17 Aprile 2026

FlyOne Armenia apre il volo diretto tra Milano Bergamo e Yerevan

ORIO AL SERIO. L’aeroporto di Milano Bergamo amplia la sua rete di destinazioni internazionali con l’arrivo di FlyOne Armenia, che dal 1° maggio 2026 opera il collegamento bisettimanale con Yerevan, capitale dell’Armenia e importante porta d’accesso alla regione del Caucaso.

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FlyOne Armenia apre il volo diretto tra Milano Bergamo e Yerevan

I voli sono programmati il venerdì e la domenica, con partenze serali dall’aeroporto di Milano Bergamo e pomeridiane da Yerevan. Yerevan diventa la 152esima destinazione raggiunta dall’aeroporto di Milano Bergamo, mentre con FlyOne Armenia sale a 23 il numero totale di compagnie aeree che si operano voli di linea.

Il nuovo collegamento consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Milano Bergamo come porta d’accesso ai mercati al di fuori dell’Unione Europea. Attraverso Yerevan, i passeggeri possono connettersi a numerose destinazioni in Asia centrale.

Giacomo Cattaneo, Direttore commercial aviation, marketing & communications di Sacbp, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a FlyOne Armenia all’Aeroporto di Milano Bergamo. L’introduzione di Yerevan aggiunge una dimensione unica al nostro network, aprendo le porte a una destinazione che coniuga un forte appeal turistico con importanti legami comunitari. Riflette inoltre il nostro impegno costante nell’individuare e sviluppare rotte che rispondano all’evoluzione della domanda dei passeggeri, in particolare verso i mercati meno serviti. Siamo fiduciosi che questo servizio avrà successo e amplierà ulteriormente la scelta a disposizione dei nostri passeggeri».

FlyOne Armenia è una compagnia aerea che fa parte del più ampio Gruppo FlyOne. Opera con una moderna flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320 e ha costantemente sviluppato la sua rete in Europa, Asia centrale, Caucaso e Medio Oriente a tariffe accessibili.

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