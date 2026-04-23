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Economia Giovedì 23 Aprile 2026

Foppapedretti in festa per i suoi 80 anni: doppio appuntamento al Fuorisalone del Mobile

LA FIERA. Doppio appuntamento al Fuorisalone con Foppapedretti: alcuni prodotti iconici delle collezioni casa, infanzia e outdoor nello spazio Superstudio Maxi curato da Giulio Cappellini e la collezione outdoor Galatea alla Biblioteca Umanistica dell’Incoronata.

Redazione Web
Redazione Web
Foppapedretti in festa per i suoi 80 anni: doppio appuntamento al Fuorisalone del Mobile
La collezione outdoor Galatea disegnata da Giulio Iacchetti per Foppapedretti

Milano

Foppapedretti partecipa alla Milano Design Week 2026 con due allestimenti in città. Alcuni prodotti iconici che hanno fatto la storia del marchio Foppapedretti, che proprio quest’anno festeggia gli 80 anni dalla fondazione, all’insegna del design, dell’alta qualità Made in Italy e dell’ecosostenibilità, saranno tra i protagonisti dell’allestimento curato dall’architetto Giulio Cappellini nello spazio Superstudio Maxi in via Moncucco, durante la Milano Design Week che si terrà dal 20 al 26 aprile.

La collezione outdoor Galatea firmata dal designer Giulio Iacchetti e dedicata al fondatore dell’azienda Ezio Foppa Pedretti sarà invece tra i protagonisti dell’allestimento «La fabbrica dell’ombra» firmato da 967architetti alla Biblioteca Umanistica dell’Incoronata, in collaborazione con Fim Umbrellas, azienda di Novara leader nella produzione di ombrelloni di design.

Foppapedretti in festa per i suoi 80 anni: doppio appuntamento al Fuorisalone del Mobile
Nello spazio Superstudio Maxi
Foppapedretti in festa per i suoi 80 anni: doppio appuntamento al Fuorisalone del Mobile
La collezione outdoor Galatea

Nello Spazio Superstudio Maxi

Qui in mostra ci sarà la poltroncina evolutiva Stile, nata dalla collaborazione tra due marchi iconici del Made in Italy: disegnata da Pininfarina e prodotta da Foppapedretti, ha vinto il Good Design Award.

La collaborazione con lo studio Whynot

Da 80 anni nelle case degli italiani con prodotti in legno ormai diventati iconici, progettati per semplificare la vita di tutti i giorni e durare nel tempo, pensando all’ambiente e al futuro. Foppapedretti ha pensato a una nuova collezione Casa 4.0, con un design innovativo per alcuni dei suoi prodotti più iconici, realizzata in collaborazione con lo studio Whynot, un collettivo di designer italiani con oltre dieci anni di esperienza nell’ambito della progettazione in svariati settori merceologici.

I due designers Francesco Costacurta e Alberto Tonini hanno rivisitato gli iconici assi da stiro in legno Assai e lo stendibiancheria Gulliver, ridisegnati in chiave 4.0 con un design contemporaneo e una lavorazione del legno innovativa. Anche il carrello porta spesa Go Go porta la firma di Whynot, così come la scala: sono caratterizzati da un design essenziale e contemporaneo.

L’omaggio al fondatore dell’azienda Ezio Foppa Pedretti

La collezione outdoor Galatea disegnata da Giulio Iacchetti per Foppapedretti è prodotta in Italia ed unisce estetica e responsabilità ambientale. La collezione rappresenta un omaggio al fondatore dell’azienda, Ezio Foppa Pedretti.

Ispirata alla ninfa del mare della mitologia greca, la collezione outdoor Galatea coniuga tradizione artigianale e visione contemporanea. Il nome stesso evoca una dimensione di benessere, tempo libero e relax en plein air. Composta da dieci elementi — tra cui poltrona con poggiapiedi, poltroncina, sedie (impilabile e pieghevole), tavolini, tavoli (grande e allungabile), carrello e lettino — la linea si distingue per sedute generose e accoglienti, dotate di braccioli extra larghi che richiamano la forma dei remi, in un delicato rimando marittimo.

«La fabbrica dell’ombra» alla Biblioteca Umanistica dell’Incoronata

La collezione outdoor Galatea sarà tra i protagonisti dell’allestimento «La fabbrica dell’ombra» firmato da 967arch alla Biblioteca Umanistica dell’Incoronata, in collaborazione con Fim Umbrellas, azienda di Novara leader nella produzione di ombrelloni di design. Si tratta di un dialogo all’insegna dell’italianità e del design tra i dieci elementi della collezione Galatea e i prodotti Fim, pensato per sottolineare la comune attenzione per funzionalità, essenzialità costruttiva e qualità del dettaglio. «La fabbrica dell’ombra non vuole essere solo un’esposizione di prodotto, ma un dispositivo narrativo che interroga il ruolo dell’industria nel progetto contemporaneo, per affermare che il Made in Italy non è un’etichetta ma un processo culturale fatto di persone, competenze, tecnologie e visione» spiegano da Foppapedretti.

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