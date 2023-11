Foppapedretti, nuova linea di tessili per la camera con il Cotonificio Zambaiti

La nuova collezione di lenzuola e trapunte firmata Foppapedretti si chiama Notte&Natura e per il momento è in vendita solo sui canali online, come l’eshop del sito ufficiale dell’azienda di Grumello Del Monte. L’azienda propone da anni coordinati tessili per culle e lettini per neonati e bambini, ma ora ha deciso di allargare la propria quota di mercato rivolgendosi anche al mondo degli adulti e degli adolescenti. E di farlo con un partner specializzato e con la stessa filosofia aziendale, basata sui principi di alta qualità, ricerca, innovazione, ecosostenibilità e Made in Italy.

«Quando circa un anno fa abbiamo deciso di allargare la nostra proposta di coordinati tessili anche al mondo degli adulti, abbiamo subito individuato nel Cotonificio Zambaiti il partner perfetto al quale affidare la produzione – spiega Luciano Bonetti, presidente di Foppapedretti -. E’ un’azienda bergamasca come noi, leader nel suo settore e conosciuta per l’alta qualità dei prodotti. Siamo subito entrati in sintonia sposando gli stessi valori aziendali e, dopo i primi contatti da parte nostra, è stato necessario un anno di ricerca e sviluppo per arrivare a commercializzare la nuova collezione».

«La collaborazione con Foppapedretti rappresenta un momento significativo nella storia del nostro Cotonificio. Unendo le forze, siamo certi di portare sul mercato prodotti d’eccellenza che parlano di tradizione e innovazione. Questo sodalizio non solo sottolinea l’importanza della sinergia tra aziende italiane di qualità, ma rappresenta anche una risposta concreta alle esigenze di un mercato sempre più attento ai dettagli e alla provenienza dei prodotti. Con Foppapedretti condividiamo valori, obiettivi e, soprattutto, una visione comune sul futuro del Made in Italy. Siamo entusiasti di questo progetto e fiduciosi che i nostri clienti apprezzeranno la passione e l’artigianalità che mettiamo in ogni singolo pezzo» commenta Angelo Zambaiti, a.d. di Cotonificio Zambaiti.

Tutto made in Bergamo, stampe originali