Forbes, Claudia Pievani nella Top 100 femminile

Tra le cento figure femminili più influenti e di successo in Italia scelte da Forbes per la sua classifica 2023, c’è anche la bergamasca Claudia Pievani di Miomojo, brand di design italiano con sede in città e Benefit Company nata e conosciuta in tutta Italia ed all’estero per aver promosso e diffuso un’alternativa vegana e sostenibile alla pelle animale, utilizzando materiali sostenibili, utilizzando anche reti da pesca riciclate, caffè, nonché fibre organiche come lino, bambù e canapa (il marchio devolve parte dell’utile netto a organizzazioni nazionali e internazionali per la protezione animale).