Formazione, 2,4 milioni per gli studenti all’estero

Dalla Regione in arrivo 2,4 milioni di euro per sostenere la formazione degli studenti all’estero, favorendo la mobilità su scala internazionale, l’accrescimento di competenze linguistico-comunicative, tecnico-professionali e relazionali in contesti internazionali.

Così recita il bando dedicato ai giovani che frequentano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) e Istruzione tecnica superiore (Its) del biennio formativo 2021-2023. La misura prevede due linee di azione: la A, per il rimborso spese di mobilità degli studenti; la B, per il rimborso spese sostenute dagli Enti/istituzioni scolastiche/Fondazioni per la partecipazione a reti di collaborazione e scambio con partner esteri nel quadro delle relazioni internazionali di Regione Lombardia.