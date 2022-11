Gewiss e quella placca «intelligente» che controlla consumi e perdite in casa

«Osare sognare cose impossibili, svegliarsi e darsi da fare per realizzarle». Ma anche «fare gioco di squadra, avere preparazione, fiducia, condividere le responsabilità». E soprattutto «tendere verso lo sviluppo e l’innovazione: che vuol dire cambiare, adattarsi, evolversi. Essere eccellenti e integri. E fare attenzione alla sostenibilità del nostro, perché chi ci va di mezzo siamo noi». Le parole dell’astronauta Paolo Nespoli, andato tre volte in orbita sulla Stazione spaziale internazionale per un totale di 313 giorni, 2 ore e 36 minuti, si adattano perfettamente all’ultima creatura di casa Gewiss presentata nello Experience Center aziendale.