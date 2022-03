Giovani talenti under 30, nella Top 100 di Forbes l’inventore di Edilgo

Il bergamasco Carlo Andrea Guatterini è fra i cento migliori giovani talenti under 30 italiani secondo la classifica stilata da Forbes. L’imprenditore 26enne ha conquistato un posto di prestigio nella categoria «enterprise technology» in qualità di ceo della start up Edilgo. Dopo aver conseguito la laurea in Business management presso la «Pearson business school» di Londra, è rientrato in Italia dove, a marzo 2020 e in piena pandemia, ha fondato Edilgo, insieme al socio orobico Roberto Bonetti. Per Guatterini le costruzioni sono una passione di famiglia, tanto che il giovane bergamasco rappresenta la terza generazione impegnata nel campo edile. Da qui l’idea del primo software per l’edilizia di e-procurement automatizzato, che facilita l’approvvigionamento di materiali e servizi dedicati al settore, grazie ad una piattaforma in grado di far incontrare domanda e offerta. L’obiettivo della start up è quello di costruire un’edilizia innovativa e sostenibile, che favorisca il risparmio di tempo e denaro.