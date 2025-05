«Gli alberi abbattuti diventano arredo per i nostri locali»

È con questa filosofia «del recupero, intercettando e valorizzando gli alberi nella catena di smaltimento» che la Piadineria del Borgo – franchising che dopo il primo locale aperto ad Albino si è diffuso in tutta la Bergamasca e anche fuori provincia – ha adottato «uno stile riconoscibile, mantenendo l’unicità di ogni negozio, dall’aspetto grezzo e brutale soltanto in apparenza», spiega il titolare, Angelo Bertasa. «Siamo in contatto con boscaioli e aziende agricole boschive che hanno in appalto la gestione di interventi urgenti – continua –, come ad esempio, l’ultimo caso, l’abbattimento di una serie di alberi piantati lungo le sponde del Serio per rafforzarle, ormai minacciati dell’erosione dell’argine da parte del fiume».

«Dopo il recupero accatasto gli alberi in cascina per la stagionatura – racconta Bertasa –, poi passano a una segheria che si occupa del taglio più grossolano. Della lavorazione finale mi occupo personalmente, o comunque la seguo molto da vicino quando devo farmi aiutare, per ottenere l'effetto particolare e molto personale che cerco».