Gli algoritmi entrano in cantina: l’«occhio» di Orobix seleziona l’uva

Gli algoritmi entrano in cantina. Finora la cernita dell’uva dopo la vendemmia era affidata all’occhio attento dell’uomo, ora invece l a bergamasca Orobix, specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per il manifatturiero, ha messo a punto un sistema che riesce a riconoscere le difettosità dell’uva vendemmiata prima che i grappoli vengano pigiati. «La nostra applicazione - racconta Manuela Bazzana, responsabile marketing di Orobix - riesce a rilevare danni dovuti a grandine o pioggia, la presenza di marciume, ma anche di rami, foglie o insetti attraverso le immagini provenienti da telecamere smart installate all’ingresso della zona di conferimento dell’uva. In questo modo non solo si può migliorare la qualità del prodotto finale, ma si possono acquisire dati per la completa tracciabilità del prodotto».