Gruppo Pezzoli, nel lanificio una fattoria verticale senza pesticidi

Pezzoli Società Agricola, parte del gruppo Pezzoli, annuncia l’apertura di Superfarm , una vertical farm di nuova generazione situata a Gazzaniga , nel cuore della Val Seriana, in provincia di Bergamo, dove il ricorso a tecnologie avanzate di agricoltura verticale consente di sviluppare colture in un ambiente protetto senza l’uso di pesticidi e fitofarmaci .

L’uso dell’intelligenza artificiale

«In un Paese ricco di aree industriali dismesse, la vera sfida non è costruire nuovi edifici, ma trasformare quelli esistenti in opportunità per il futuro», afferma Carlo Pezzoli, COO del Gruppo. «Superfarm nasce per dare nuova vita a uno spazio storico, combinando tradizione, tecnologia e rispetto per l’ambiente. È una visione di un futuro più verde e responsabile: un movimento verso un pianeta più sano e un domani più sicuro per tutti».