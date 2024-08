I vigneti sperimentali di Piwi: «Test di resistenza alle malattie»

Entro dieci anni, la Valcalepio potrebbe ospitare fino a venti ettari di vigneti resistenti alle malattie a bacca rossa. L’obiettivo? Dare vita ad un «vigneto sperimentale diffuso» per avvicinare i soci del Consorzio a questa famiglia di Piwi, ma soprattutto confrontare i vini che ne nasceranno con i «tradizionali» merlot e cabernet sauvignon.

Il piano di lavoro ruoterà attorno a quattro varietà (cabernet volos, cabernet eidos, merlot kanthus e merlot khorus) che hanno come «genitori» proprio i due i principali vitigni della Doc Valcalepio, a cui si aggiungerà il pinot kors. Si tratta di cultivar già disponibili sul mercato (l’Università degli Studi di Udine le ha «create» nei primi anni Duemila) e in osservazione nell’elenco delle varietà coltivabili in Regione Lombardia. Vitigni già testati negli ultimi anni anche nella bergamasca (mai, però, con una regia consortile), dove non si sono affermati in modo particolare.

L’operazione assume un valore significativo dal momento che il «boom» dei Piwi sta interessando i bianchi: uve come solaris, bronner, johanniter o souvignier gris sono sempre più familiari ad addetti ai lavori e ai consumatori, e stanno ricevendo riscontri di eccellenza qualitativa anche sulle nostre colline. In seconda battuta - si ipotizza - la sperimentazione potrebbe fornire elementi utili qualora si decidesse di iscrivere queste varietà nell’Igt Bergamasca. A fornire le barbatelle saranno i Vivai Cooperativi di Rauscedo, riferimento nel nostro Paese con una produzione annua di oltre 80 milioni di piante.

Frutto di una serie di reincroci per impollinazione, i Piwi presentano caratteristiche di resistenza (o tolleranza) a malattie come l'oidio e la peronospora. A partire dalla prossima primavera, i viticoltori aderenti impianteranno fino a due ettari l'anno, procedendo con superfici tra i 2000 e i 5000 metri quadrati. Gli aderenti potranno decidere se vinificare le proprie uve (i primi grappoli sono previsti tra il 2027 e il 2028, si stima una prima vendemmia da 200 quintali) oppure conferirle alla Cantina Sociale Bergamasca, che le ritirerà ad un prezzo non inferiore a quello dei grappoli da cui si ottengono i vini atti a Igt.