Ikea sbarca a Curno a novembre: «Progettazioni ad hoc e ordini»

La struttura di Curno sarà diversa rispetto agli store di Brescia e Carugate (quelli più vicini a Bergamo), che sono dei negozi con ampie superfici di vendita di tutto l’assortimento Ikea. A Curno ci saranno professionisti disponibili a progettare gli spazi e le migliori soluzioni personalizzate per la loro casa. Il «Plan&order», già operativo a Vicenza e Roma, sarà uno spazio totalmente dedicato alla pianificazione, dove verrà offerto anche il supporto all’acquisto on line dell’intero assortimento Ikea.

L’azienda svedese ha messo in campo questo progetto per avvicinare i prodotti e i servizi Ikea ai propri clienti, dando loro la possibilità di trovare le migliori soluzioni per la propria casa scegliendo il servizio di consegna più comodo, oltre alla possibilità di ritirare i loro acquisti, ordinati direttamente a Curno nel nuovo spazio di pianificazione. Un modo, questo, per essere più vicini ai propri clienti che abitano lontano dai negozi tradizionali di Brescia, Carugate e Milano. Per la multinazionale Ikea è un ulteriore passo nella strategia di mercato che punta a integrare i punti di vendita fisici con lo sviluppo del digitale, facilitando le persone a scegliere l’assortimento Ikea dove e quando vogliono.