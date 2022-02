Il bonus asilo nido viaggia ancora in autonomia - Ecco cosa sapere

L’Assegno unico dal prossimo marzo assorbirà quasi tutte le misure di sostegno alla natalità, ma non il bonus asilo nido, il contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, che continua quindi autonomamente la sua strada anche per il 2022. L’importo del bonus, erogabile al genitore richiedente e corrisposto dall’Inps con le modalità di pagamento indicate dal richiedente, varia da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3mila euro/anno, ed è determinato in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) minorenni, in corso di validità, riferito al minore (anche adottato) per cui è richiesta la prestazione.

Vediamo più nel dettaglio gli importi massimi del bonus (suddiviso per undici mensilità) e i relativi assegni mensili, in base ai tre scaglioni di Isee previsti. Con Isee fino a 25.000 euro, l’importo è pari a 3mila euro, con un massimo mensile erogabile di 272,72 euro. Con Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro, il bonus annuo è di 2.500 euro, con un importo massimo mensile di 227,27 euro. Con Isee minorenni da 40.001 euro il contributo è di 1.500 euro, con un importo massimo mensile pari a 136,37 euro.