Il gas sfonda i 300 euro, un piano risparmi dal governo - Le proposte

Il prezzo del gas sfonda quota 300 euro, prima di ridiscendere e attestarsi su livelli comunque altissimi. Il governo contemporaneamente lavora al piano di risparmi energetici. Un piano che avrà un’intensità crescente legata alla quantità di gas che potrebbe venire a mancare. Ma che non vedrà drastici razionamenti, non prevede imposizioni sui consumi domestici. Ai cittadini sarà però suggerito, attraverso una diffusa campagna pubblicitaria, che partirà in modo più deciso a settembre, di fare attenzione ai consumi . Al momento l’inverno sembra messo al riparo.B e importazioni dalla Russia valevano circa il 40% del fabbisogno: ora circa la metà. Ma soprattutto gli stoccaggi proseguono a buon ritmo. Hanno superato quota 80% e si prevede «il raggiungimento del 90% entro ottobre», ha assicurato il premier Mario Draghi.