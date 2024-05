Il mondo s’incontra alla Fiera delle valvole: «Scommessa vinta»

Tra gli endorsement più importanti raccolti ieri, spicca quello dell’ambasciatore dell’Iraq a Roma, Saywan Barzani, giunto in via Lunga insieme ad una nutrita delegazione del suo paese, per partecipare ad un focus dedicato alle opportunità per la filiera delle valvole in Africa e Medio Oriente (a cui hanno partecipato anche l’ambasciatore italiano in Nigeria, Stefano De Leo, in collegamento) e il presidente del Consiglio d’affari italiano iracheno, Salar Omer Salih), ma soprattutto per sviluppare nuovi rapporti commerciali. «L’Iraq è uno dei più grandi produttori di energia nel mondo (petrolio e gas) – spiega l’ambasciatore, a margine del convegno -, e quindi ho voluto partecipare personalmente al Summit di Bergamo. L’Italia e l’Iraq sono due paesi amici da molto tempo, voi avete la migliore tecnologia, noi l’energia in abbondanza, che possiamo tranquillamente duplicare o triplicare. La settimana scorsa abbiamo firmato con Sace un accordo per incrementare l’export Made in Italy in Iraq e supportare gli investimenti nel settore privato fino a un miliardo di euro, in ottica di diversificazione dal settore dell’Oil&Gas: un passo concreto per l’industria italiana, che è la più importante per il nostro paese».