Il Salone del Mobile cala il sipario tra eccellenze espositive e consulenze specializzate - Le foto

Il Salone del Mobile firmato Promoberg chiude il suo 18esimo appuntamento alla Fiera di Bergamo confermandosi un appuntamento di riferimento per il consumatore finale alla ricerca dell’eccellenza e del design Made in Italy. L’evento dedicato alla filiera dell’arredamento e del complemento d’arredo ha avuto il merito di catturare l’interesse di 24mila visitatori, giunti a Bergamo da tutto il Nord Italia e in parte dall’estero. Un pubblico che, mai come quest’anno, ha varcato le porte del Salone fortemente interessato e motivato, apprezzando la proverbiale alta qualità e varietà dell’area espositiva, ma soprattutto la consulenza messa nero su bianco dalle decine di qualificati espositori ed operatori pronti a guidare il pubblico nella scelta delle migliori soluzioni d’arredo.

Sui 13mila metri quadrati dei due padiglioni in via Lunga, attraverso stand eleganti e curati nei minimi particolari, si sono potuti apprezzare i nuovi trend del settore e lasciarsi ispirare per arredare l’abitazione dei propri sogni. Va dato merito alle 75 imprese (una cinquantina quelle targate Bergamo) provenienti da sette regioni italiane e uno stato estero (Repubblica Ceca) che hanno consentito al pubblico di trovare le soluzioni ideali e soddisfare anche le esigenze più particolari e complesse.

Salone del Mobile al via alla Fiera di via Lunga Il Salone del Mobile sarà in Fiera dall’11 al 13 novembre e dal 17 al 19. Orari di apertura: lunedì e venerdì dalle 18 alle 22; sabato e domenica dalle 10.30 alle 20. Bedolis

Considerata un plus della manifestazione, la strategica sinergia avviata quest’anno con Confartigianato Bergamo e Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa di Bergamo (Cna), che ha permesso il coinvolgimento di una ventina di imprese artigiane del territorio. Molto apprezzata anche l’area talk del Salone animata da una serie di incontri di alto profilo culturale dedicati ad architetti e designer noti in tutto il mondo (tra gli altri Enrico Baleri), grazie alla collaborazione messa in atto dalla Fondazione Architetti Bergamo (FAB) con le Fondazioni Achille Castiglioni, Franco Albini e Vico Magistretti.

«Il Salone del Mobile di Bergamo conferma tutta la bontà del progetto ed il suo forte appeal tra i tanti amanti del design d’eccellenza – sottolinea il presidente di Promoberg, Luciano Patelli -, frutto di una indiscussa elevata qualità espositiva e di un calendario di eventi collaterali che lo trasformano anche in un importante appuntamento culturale. Ringrazio gli espositori, così come le organizzazioni degli artigiani (Confartigianato e CNA) e la Fondazione Architetti Bergamo per l’ottima collaborazione che ha consentito di arricchire il Salone. Siamo già all’opera per consolidare i rapporti già in essere e creare nuove partnership, sempre nell’ottica di sviluppare e promuovere le imprese e il nostro territorio in Italia e nel mondo».