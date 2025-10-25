Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025

Il Torino Outlet Village cresce ancora con Percassi

IN FASE DI SVILUPPO. Continua a crescere, a otto anni dalla nascita, il Torino Outlet Village grazie a un investimento di 55 milioni di euro sostenuto dal Fondo Orion con la società Stilo Immobiliare e Finanziaria che fa capo al gruppo Percassi.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Torino Outlet Village
Torino Outlet Village

Sono previsti 11mila metri quadrati in più rispetto ai 21mila attuali e 60 nuovi negozi che si aggiungono agli 80 già presenti portando il conto totale a 140 boutique. Si profila anche un aumento dei posti di lavoro che, tra occupazione diretta e indotta, passano da 500 a 800. Luca Nasi, general manager di Arcus Reale Estate, società che ha sviluppato e gestisce il Torino Outlet Village, spiega: «L’investimento non rappresenta solo una crescita dimensionale, ma anche un segnale concreto di fiducia nel potenziale economico e turistico di Torino. L’obiettivo è tornare nel 2026 a una crescita superiore al 10%».

E aggiunge: «L’Outlet attrae visitatori da tutta Italia e dall’estero, in particolare Francia e Svizzera, ma anche americani. Oggi sono 2,3 milioni all’anno, mi piacerebbe che si raggiungesse quota 3 milioni». Corrado Trabacchi, responsabile Italia di Orion Capital Managers commenta: «Torino Outlet Village rappresenta per il fondo Orion un investimento solido e di prospettiva, in grado di coniugare performance economica, qualità architettonica e impatto positivo sul territorio». Il nuovo allestimento prevede una piazza centrale di 2.500 metri quadri, che ospiterà manifestazioni culturali e, in inverno, una pista di pattinaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Bergamo
Torino
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Finanza (generico)
Servizi finanziari
Tempo libero
Turismo
Percassi