Il Torino Outlet Village cresce ancora con Percassi

Sono previsti 11mila metri quadrati in più rispetto ai 21mila attuali e 60 nuovi negozi che si aggiungono agli 80 già presenti portando il conto totale a 140 boutique. Si profila anche un aumento dei posti di lavoro che, tra occupazione diretta e indotta, passano da 500 a 800. Luca Nasi, general manager di Arcus Reale Estate, società che ha sviluppato e gestisce il Torino Outlet Village, spiega: «L’investimento non rappresenta solo una crescita dimensionale, ma anche un segnale concreto di fiducia nel potenziale economico e turistico di Torino. L’obiettivo è tornare nel 2026 a una crescita superiore al 10%».