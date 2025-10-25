Economia / Bergamo Città
Il Torino Outlet Village cresce ancora con Percassi
IN FASE DI SVILUPPO. Continua a crescere, a otto anni dalla nascita, il Torino Outlet Village grazie a un investimento di 55 milioni di euro sostenuto dal Fondo Orion con la società Stilo Immobiliare e Finanziaria che fa capo al gruppo Percassi.
Sono previsti 11mila metri quadrati in più rispetto ai 21mila attuali e 60 nuovi negozi che si aggiungono agli 80 già presenti portando il conto totale a 140 boutique. Si profila anche un aumento dei posti di lavoro che, tra occupazione diretta e indotta, passano da 500 a 800. Luca Nasi, general manager di Arcus Reale Estate, società che ha sviluppato e gestisce il Torino Outlet Village, spiega: «L’investimento non rappresenta solo una crescita dimensionale, ma anche un segnale concreto di fiducia nel potenziale economico e turistico di Torino. L’obiettivo è tornare nel 2026 a una crescita superiore al 10%».
E aggiunge: «L’Outlet attrae visitatori da tutta Italia e dall’estero, in particolare Francia e Svizzera, ma anche americani. Oggi sono 2,3 milioni all’anno, mi piacerebbe che si raggiungesse quota 3 milioni». Corrado Trabacchi, responsabile Italia di Orion Capital Managers commenta: «Torino Outlet Village rappresenta per il fondo Orion un investimento solido e di prospettiva, in grado di coniugare performance economica, qualità architettonica e impatto positivo sul territorio». Il nuovo allestimento prevede una piazza centrale di 2.500 metri quadri, che ospiterà manifestazioni culturali e, in inverno, una pista di pattinaggio.
