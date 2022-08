Imprenditrici più innovative: il premio a tre bergamasche

Un premio importante, che sottolinea l’intraprendenza e la «visione» di donne che hanno saputo andare oltre la loro mission iniziale, diventando paladine dell’innovazione. In occasione del «World Entrepreneurs Day», GammaDonna, storica associazione che da vent’anni lavora per ridurre il gender gap in campo socio economico, ha promosso la sua prima «FAB50 2022», rivelando la classifica delle 50 imprenditrici italiane più innovative dell’anno. Tra loro anche tre bergamasche: Laura Bresciani di I.M.D Generators di Grassobbio, Claudia Persico di Persico Group di Nembro, Giada Zambelli di Panestetic di Ciserano. Per le tre giovani donne si tratta di un riconoscimento prestigioso che mette in luce come in Bergamasca l’innovazione sia di casa, con una particolare predisposizione al femminile.