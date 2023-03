Imprese e energia, bollette in calo. Il Consorzio tratta per gli artigiani

Prosegue la discesa del prezzo dell’energia e gli effetti del calo delle tariffe si vedranno, per le aziende, già dalla prossima bolletta. Fatture più leggere nel 2023 dopo l’«annus horribilis» che ci siamo lasciati alle spalle e con la prospettiva di una stabilizzazione generale che renderà meno complicata la vita di imprenditori e artigiani. Nell’ultimo mese il costo per l’energia è passato da 185 a 166 euro al megawattora, con una contrazione del 10,2% rispetto ai primi giorni dell’anno (per il gas la riduzione è stata in percentuale ancora più significativa, da 0,774 a 0,650 euro\Smc, pari al 16%).