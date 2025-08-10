In Bergamasca Pos in (quasi) tutti i negozi: «La sfida ora è azzerare le commissioni»

In Bergamasca ci sono più di 71mila Pos. A dirlo è Confcommercio Bergamo che basa la sua analisi sui dati del sistema dei pagamenti della Banca d’Italia. Una nota dell’associazione parla di una cifra compresa tra i 71 e i 72mila terminali per i pagamenti elettronici nella nostra provincia: numeri in aumento rispetto agli scorsi anni nonostante le chiusure degli esercizi commerciali bergamaschi, definite «rilevanti» da Confcommercio. In percentuale, il 98% delle imprese del commercio ha un Pos, con punte del 100% nei settori del turismo, della ristorazione, dell’abbigliamento e delle calzature. Restano invece dei refrattari - il Pos è obbligatorio dal 2015, le sanzioni sono state approvate nel 2022 - tra gli edicolanti, i bar e i rivenditori al dettaglio nelle aree pubbliche.

Se la partita per l’adozione dei pagamenti elettronici è vinta, resta da giocare quella per l’azzeramento delle commissioni. «I pagamenti digitali rendono gli incassi più sicuri e tracciati, ma il passaggio dal contante alle nuove forme d’incasso porterà tra i 250 e i 300 milioni di euro dalle casse dei commercianti a quelle delle banche», spiega Oscar Fusini, direttore di

Oscar Fusini Confcommercio Bergamo, che aggiunge: «Si tratta di cifre enormi, specie in un momento di crisi dei consumi come quello che stiamo vivendo: c’è il rischio che le commissioni affondino ancora di più il commercio». Proprio per ridurre - anzi, azzerare - le commissioni sui pagamenti digitali, Confcommercio Bergamo e Intesa Sanpaolo hanno stipulato a fine giugno un protocollo di intesa che rende gratuiti i micropagamenti effettuati presso gli esercenti associati. L’iniziativa offre anche soluzioni finanziarie dedicate, servizi di consulenza e iniziative congiunte sul territorio: l’obiettivo è favorire la diffusione dei pagamenti digitali e soddisfare le esigenze degli esercenti più piccoli. «L’accordo accompagna le imprese nella digitalizzazione e nella sostenibilità, leve decisive per la competitività», ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Bergamo Giovanni Zambonelli a seguito della firma dell’accordo. «L’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti tramite Pos, la facilità di accesso al credito e il miliardo di euro di stimoli allo sviluppo messo a disposizione delle attività associate in Lombardia sono strumenti fondamentali per migliorare il business e incrementare la competitività», ha aggiunto Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia nord della divisione «Banca dei territori» di Intesa Sanpaolo. L’adozione dei Pos e l’azzeramento delle commissioni sono ancor più importanti di fronte all’impennata dei pagamenti digitali degli ultimi anni.

L’osservatorio «Innovative Payments» del Politecnico di Milano stima che nel 2024 il 43% delle transazioni è avvenuto in digitale, mentre quelle in contanti si sono fermate al 41%. È la prima volta che Bancomat e carte di credito superano i liquidi, in Italia. Anche gli esercenti si stanno aggiornando: i Pos tradizionali scendono al 54% del totale, salgono i Pos mobile (28%), gli smart Pos (14%) e i Pos software (4%), che contengono anche software per il marketing e l’organizzazione aziendale. In Italia, tra il 2023 e il 2024 si è verificata una crescita del 3,2% dei dispositivi elettronici per i pagamenti: dai 3.632.978 di fine 2023 si è passati ai 3.749.542 di fine 2024. All’entrata in vigore dell’obbligo di legge, invece, i Pos erano meno di due milioni, poco più della metà di quelli attuali.

In calo carte di credito e di debito