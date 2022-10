In provincia la siccità ha causato danni per oltre 18 milioni a 488 realtà agricole

Un contributo robusto quello che Regione Lombardia chiede per la Bergamasca allo Stato, legato alla siccità che aveva messo in gravissima difficoltà i raccolti nei mesi scorsi. I danni quantificati infatti in provincia, superano i 18 milioni di euro (per l’esattezza 18.749.200 euro) che avevano colpito ben 488 aziende agricole della provincia e che fanno parte di un monte complessivo di 417 milioni, che la Regione ha evidenziato per ogni singola provincia lombarda.