In vigore le nuove norme sui congedi, 10 giorni per i papà: ecco cosa cambia

Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio. Sono alcune delle novità in vigore da sabato 13 agosto sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo ricorda l’Inps.