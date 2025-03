Inaugurata la 29esima edizione della Fiera dell’Edilizia - Foto

Forte del successo, lo scorso anno, di un atteso ritorno - quello di Edil, rassegna di riferimento delle tecnologie per l’Edilizia 5.0 - e di quello di un debutto - Le Giornate dell’Installatore Elettrico -, Promoberg ripropone quest’anno in Fiera Bergamo le due manifestazioni in contemporanea, per agevolare due filiere che hanno moltissimi punti in comune.