India, operativo il primo impianto di RadiciGroup

Obiettivo raggiunto: ieri, 11 ottobre, inaugurato ufficialmente il primo stabilimento produttivo di RadiciGroup in India, Paese dove la multinazionale bergamasca è presente dal 2006, ma finora solo con una sede commerciale. L’impianto si trova nella municipalità di Halol nello stato federato del Gujarat, nel Nord Ovest del Paese e si estende su 19.000mq di cui 11.000mq dedicati alla produzione dei tecnopolimeri, «ingredienti» fondamentali per numerosi settori applicativi come automotive, elettrico/elettronico, beni di consumo e industriali e telecomunicazioni. Un centinaio gli addetti.

L’apertura del nuovo impianto produttivo è conseguente all’operazione di acquisizione, nel maggio 2022, del business Engineering Plastics di Ester Industries Ltd, società indiana fondata nel 1985 dalla famiglia Singhania quotata alla Bombay Stock Exchange. L’accordo prevedeva la cessione da parte di Ester Industries Ltd dei suoi principali asset tra cui l’area industriale di nuova costruzione nella città di Halol, le linee di produzione, laboratori di ricerca e sviluppo, contratti con clienti e fornitori nonché il principale brand di riferimento «Estoplast».

Maurizio Radici Per lo sbarco in India il gruppo orobico ha messo a budget, a suo tempo, 35 milioni indicando come obiettivo dell’investimento, che va a rafforzare il business dei tecnopolimetri, il raggiungimento di un fatturato complessivo per il mercato indiano superiore ai 50 milioni di euro.

Una scelta, quella di rafforzare la presenza nel paese asiativo, maturata sulla base di un’esperienza pluriennale in India, che ha permesso di conoscere sempre meglio il mercato locale, crescendo in maniera regolare anno dopo anno. RadiciGroup High Performance Polymers è oggi un partner di riferimento per molti clienti e, grazie al nuovo insediamento, è ancora più attrezzata per far fronte alle sfide globali.

«È un momento storico per noi - commenta Maurizio Radici, vicepresidente di RadiciGroup, che ha personalmente inaugurato la nuova sede insieme al management e al personale di Radici Plastics India Pvt Ltd - poiché ora anche in India siamo presenti con una realtà manifatturiera che entra a far parte del network produttivo globale di RadiciGroup High Performance Polymers che può contare su altri 7 impianti e su numerose sedi commerciali collocate tra Europa, America e Asia. Sin dall’inizio - continua il vicepresidente - abbiamo avuto la visione di espandere le nostre radici in tutto il mondo, con l’obiettivo di essere vicini ai nostri clienti globali e locali, studiando insieme prodotti di alta qualità e soluzioni innovative per il mercato. L’apertura di questo impianto sottolinea il successo di questa visione e rappresenta l’impegno a lungo termine che noi azionisti abbiamo nella regione indiana».

Del resto l’India (così come la Cina) è un mercato in cui è necessario essere fortemente presenti per intercettare la crescita in settori che richiedono catene produttive corte e reattive. Primo fra tutti quello dell’automotive. «Con questo sito siamo in grado di rispondere molto più velocemente alle esigenze dei nostri clienti - sottolinea Federico Percassi, country manager India di RadiciGroup High Performance Polymers -. Ci permette di accorciare i tempi di sviluppo e fornitura dei materiali grazie alla possibilità di mettere a punto in loco soluzioni tailor-made, avvalendoci delle competenze dei nostri specialisti indiani e potendo continuare a contare sul supporto della struttura globale. Sono certo che, grazie al gioco di squadra, si creeranno delle sinergie preziose, per una crescita reciproca. Tra l’altro, il nuovo impianto si trova in un’area che può consentire aumenti di capacità produttiva qualora fosse necessario cogliere il potenziale di crescita del mercato, non solo indiano».

Il sito di Halol, infatti, va ad aggiungersi a quello inaugurato lo scorso aprile a Suzhou in Cina. Si tratta dunque di un ulteriore step nel percorso di internazionalizzazione di RadiciGroup, volto a rafforzare l’impronta del Gruppo in tutto il continente asiatico, per servire vari mercati in modo puntuale ed efficiente, in una logica di prossimità, vicino alle realtà industriali dei clienti.