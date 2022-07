Industria bergamasca ancora in crescita, ma pesa il costo dell’energia: i numeri

La domanda è più che legittima: «Quali risultati economici e produttivi avremmo conseguito a parità di condizioni con i nostri competitor?». Se lo chiede il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, immaginando un mondo in cui le imprese italiane non devono scontare costi energetici maggiori rispetto alla concorrenza europea. E però - purtroppo - la realtà è che, come spiega lo stesso Buzzella, quest’anno «il divario è aumentato del 2,1% con la Germania e del 4,9% con la Francia». Non certo poco. Nell’analizzare i dati sull’andamento della manifattura, che nel periodo aprile-giugno a livello regionale ha registrato un più 1,6% nell’industria e un più 2,3% nell’artigianato rispetto ai primi tre mesi dell’anno, Buzzella rileva che «il dato di crescita congiunturale della produzione è comunque il più debole degli ultimi sei trimestri e gli indici di fiducia Pmi in discesa sono preambolo di un forte rallentamento dell’economia lombarda nell’immediato futuro».