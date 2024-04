Insolvenza, a rischio una società su quattro: Bergamo più virtuosa

Per realizzare il nostro rating – spiega Fabrizio Vigo, fondatore e ceo di Sevendata - esaminiamo i bilanci aziendali, oltre agli elementi strutturali delle imprese e del management e numerosi altri dati settoriali e territoriali delle aziende. Il rating, strutturato in 7 classi di solvibilità, classifica le imprese più solide al primo livello e si scende di classe al diminuire dalla solidità aziendale. In quinta troviamo le imprese a rischio solvibilità medio-alta, in sesta quelle a rischio solvibilità alta e in settima imprese in default o che hanno in essere procedure concorsuali, eventi pregiudizievoli, pignoramenti.