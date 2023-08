Integratori, frutta e acqua: i rimedi delle aziende al caldo

«Ma che caldo fa» cantava Jovanotti in «Estate 1992», quando, «come ogni caldo agosto», «il lavoro si trasforma in ferie». Non per tutti, a dire la verità, e chi ha trascorso anche solo qualche giorno in fabbrica in quest’ultimo periodo sa bene cosa vuol dire lavorare in produzione con temperature così elevate. Alcune aziende - non da oggi - per ovviare al problema della calura nei reparti, mettono a disposizione dei dipendenti qualche aiuto. Mentre non sembrano aver riscosso successo le misure contenute nel decreto Caldo, che, tra le altre cose, agevolano l’accesso alla cassa integrazione ordinaria per eventi meteo avversi, nello specifico, per le ondate di calore. Si tratta di provvedimenti rivolti in particolare ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura in cui gli addetti sono più esposti alla canicola.

Alla popolosa Sanpellegrino di Ruspino, dove si imbottiglia l’omonima acqua, ad esempio, su richiesta del singolo addetto l’azienda fornisce integratori alimentari. E la stessa cosa succede alla Minifaber, società che si occupa della lavorazione di metalli, con sede a Seriate. Alla Heineken di Comun Nuovo, invece, viene offerta frutta fresca, che è notoriamente indicata come un buon rimedio per combattere il caldo.

Nel settore legno, alla Foppapedretti, con le temperature incandescenti toccate lo scorso luglio, i sindacati hanno chiesto all’azienda di distribuire bottigliette di acqua. Richiesta che è stata accolta. C’è da dire che l’azienda bergamasca, scegliendo - storicamente - di rimanere chiusa ad agosto (dall’ultimo sabato di luglio fino e per le successive quattro settimane) ha messo in campo una strategia anti calura.

In edilizia

Poi c’è la situazione del tutto particolare dell’edilizia, che, oltre ad avere a disposizione ammortizzatori sociali dedicati come la Cigo quando il termometro supera i 35 gradi e anche quando la temperatura, pur essendo inferiore, è percepita come elevata, adotta, stando al sindacato, alcuni accorgimenti come l'anticipo o il posticipo dell’inizio dell’orario di lavoro, ad esempio in caso di cantieri stradali.

Le proteste