Intesa, smart working e settimana corta: «Ma non è per tutti»

«Per molti... ma non per tutti» era uno slogan pubblicitario degli anni ’80 di un noto spumante italiano. E il concetto ben si adatta al nuovo modello organizzativo di lavoro che Intesa Sanpaolo adotterà da gennaio. Dato che si tratta di uno dei rari casi in cui la banca non ha trovato una quadra con i sindacati - la trattativa ha preso il via il 5 luglio per concludersi il 15 dicembre con un mancato accordo - da settimana scorsa e fino al 31 gennaio i dipendenti hanno la possibilità di sottoscrivere un accordo individuale sullo smart working. Con il nuovo anno potranno inoltre usufruire della settimana corta. Parliamo di una vasta platea di bancari: circa 75mila a livello nazionale; poco meno di 2.500 nella nostra provincia.