Nella fase di destabilizzazione si corre ai ripari

Come si investe in oro?

Ma come si investe in oro? Acquistando lingotti(ni) di varie dimensioni (possono partire da pochi grammi in avanti), oppure tramite la sottoscrizione di un Exchange Traded Commodity (Etc), strumento finanziario che consente un investimento diretto o derivato sulle materie prime (come appunto l’oro): si comporta sostanzialmente come un Exchange Traded Funds (Etf)), fondo indicizzato negoziato in borsa che replica esattamente il rendimento del suo indice di riferimento. «L’oro è un rifugio perché non è un’attività finanziaria bensì un bene – prosegue il professor Comana -, meno sensibile all’andamento dei mercati e più agli aspetti della geopolitica (aumentando l’incertezza, aumenta la domanda). La ragione principale della salita è data dalla ricostituzione delle riserve auree da parte delle banche centrali, ma è indubbio che l’interesse è cresciuto anche tra i risparmiatori, in particolare tra chi lo vede come un investimento nel lungo periodo. A differenza di altre forme d’investimento (es. Btp), l’oro però non dà una cedola periodica, che rimane amata da molti risparmiatori per integrare il proprio reddito/pensione. L’oro da investimento ha poi un profilo fiscale particolare, per cui è imperativo categorico conservare la ricevuta d’acquisto, senza la quale, nel momento in cui si vende, le tasse si pagano sull’intero valore della vendita e non solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto». La poderosa crescita del metallo giallo non ha sorpreso gli esperti, così come gli investitori più «sgamati» e commodities di casa nostra. Per chi invece sta pensando ora di investire solo ora in oro, con le quotazioni attuali record, le possibilità di crescita non sono più così elevate.