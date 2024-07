Istruzione e formazione per gli adulti: dalla Provincia una nuova guida all’offerta bergamasca

Orientarsi tra le molteplici opportunità offerte dal mondo dell’istruzione e della formazione dedicate ai giovani e alle persone adulte è un compito a volte complesso. Per questo motivo la Provincia di Bergamo, in collaborazione con i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di Bergamo e Treviglio e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, ha realizzato la prima edizione della Guida di orientamento per gli adulti rivolta ai giovani e adulti che desiderano rimettersi in gioco riprendendo o continuando il proprio percorso scolastico per conseguire un titolo di studio oppure aggiornarsi o riqualificarsi.

A chi si rivolge la guida

La guida, scaricabile e consultabile sul sito della Provincia di Bergamo, si rivolge a chi desidera conseguire un titolo di studio del primo e/o del secondo ciclo; chi ha già completato un percorso di studi, ma vuole accedere a ulteriori percorsi di istruzione o formazione; chi sta cercando lavoro o chi già lavora e desidera integrare o aumentare le proprie competenze; chi proviene da un paese estero ed ha la necessità di apprendere la lingua italiana; operatori dei servizi di informazione dedicati ai giovani e agli adulti (Cpi, Informagiovani, ecc).

L’edizione per l’anno scolastico 2024/2025 contiene nel dettaglio tutte le opportunità nel campo dell’istruzione e formazione e gli indirizzi offerti dal territorio bergamasco al fine di fornire un valido supporto nella raccolta delle informazioni e nella scelta meglio rispondente alle proprie esigenze.

Gandolfi: «La tematica dell’orientamento ha ormai travalicato ogni confine legato all’età e, in un mondo in continua evoluzione, sta assumendo sempre più importanza» «La tematica dell’orientamento ha ormai travalicato ogni confine legato all’età e, in un mondo in continua evoluzione, sta assumendo sempre più importanza. La Provincia di Bergamo, insieme all’Ufficio scolastico territoriale e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ha colto le nuove esigenze del nostro territorio e di chi lo vive e sono felice che, tra le altre attività, sia stata proposta una guida dedicata proprio a chi vuole continuare a formarsi e a crescere professionalmente e umanamente. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo documento e faccio un grande in bocca al lupo a quanti vorranno intraprendere un nuovo percorso», dichiara il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi.

Cubelli: «Punto di sintesi e di visibilità – e quindi di conoscibilità – di un sistema di istruzione e formazione provinciale integrato» «Pensando all’orientamento scolastico e alle buone strategie per realizzarlo, mi piace tenere ferma l’immagine - che accompagna ormai stabilmente gli studenti e le famiglie e le scuole bergamasche - di un “atlante” che, anche e soprattutto in questa occasione, è contemporaneamente strumento di osservazione e comprensione e strumento di trasformazione e viaggio. Proprio come un atlante che raccoglie e ordina mappe di spazi, di luoghi e di direzioni, anche questa nuova Guida pensata per giovani adulti è punto di sintesi e di visibilità – e quindi di conoscibilità – di un sistema di istruzione e formazione provinciale integrato la cui cifra è proprio l’alto grado di integrazione tra scuola e territorio, tra scuola e mondo del lavoro, tra scuola e esercizio di cittadinanza e, contemporaneamente, punto per tracciare l’avvio, o il riavvio, di nuove rotte di conoscenza e di esperienza. In questo senso voglio ringraziare le scuole tutte e segnatamente i dirigenti dei Cpia - Centri Provinciali di Istruzione degli adulti e degli Istituti superiori di istruzione di II livello (ex serale), il sistema dell’Istruzione e Formazione professionale e la Provincia che, con il territorio e il mondo del lavoro, compongono, aggiornano e accrescono le pagine di questo guida», afferma il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo Vincenzo Cubelli.

Valois: «Ci siamo concentrati sul concetto di formazione permanente e sulle opportunità che il territorio offre a giovani e adulti che vogliano perfezionare il proprio percorso o intraprendere nuove strade» Il consigliere delegato alla Pianificazione scolastica Umberto Valois: «Questa guida rappresenta una novità nell’ampio ventaglio di strumenti e iniziative che vedono la Provincia impegnata sul tema orientamento. In questo caso ci siamo concentrati sul concetto di formazione permanente e sulle opportunità che il territorio offre a giovani e adulti che vogliano perfezionare il proprio percorso o intraprendere nuove strade».

