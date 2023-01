Italgen: 50 milioni in tre anni per nuovi impianti rinnovabili

Venticinque milioni di investimenti già sostenuti, altri 50 entro il 2025 per realizzare nuovi impianti fotovoltaici per 50 megawatt. Raddoppierà così la capacità installata di Italgen, società energetica del gruppo Italmobiliare, concessionaria di 28 centrali idroelettriche sparse per la penisola, dodici della quali nella Bergamasca, tutte telecontrollate dalla sala operativa