Kiko: Percassi acquista la quota Peninsula e sale al 100%

Antonio Percassi sigla un accordo per l’acquisto della quota del fondo Peninsula (38%) in Kiko, la società di cosmetica e sale così al 100 per cento. Fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, Kiko - ricorda una nota - è una multinazionale italiana presente in 52 Paesi e con vendite per circa 750 milioni di euro. «Dati i buoni risultati con cui prevediamo di chiudere il 2022, ci auguriamo che continui nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mondo iniziato 25 anni fa a Milano. Questo ulteriore investimento testimonia la fiducia del nostro Gruppo nelle potenzialità di Kiko che, grazie allo straordinario lavoro di tutto il leadership team e dell’amministratore delegato Simone Dominici, saranno certamente valorizzate al meglio» commenta Antonio Percassi. Peninsula, azionista dal 2018, ha commentato: «È stato per noi un onore affiancare e supportare la famiglia Percassi e il management nel percorso di crescita e riposizionamento internazionale perseguito con successo negli ultimi anni».