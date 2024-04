La banana Chiquita sceglie Bergamo: a Cortenuova l’hub più grande d’Europa

Chiquita sceglie Bergamo: si è tenuta nella giornata di martedì 16 aprile l’apertura del più grande Ripening Center di Chiquita in Europa a Cortenuova in provincia di Bergamo, all’interno dell’hub logistico dell’operatore Gi.Ma.Trans. «L’inaugurazione del nuovo centro di maturazione sottolinea il nostro impegno verso innovazione, qualità e sostenibilità nel settore della distribuzione delle banane. Situato strategicamente nel cuore logistico dell’Italia , questo impianto rappresenta un pilastro della nostra promessa di eccellenza ai consumatori e di supporto a tutti i partner commerciali già operanti nel settore» commenta Joop in ’t Veen, Ripening & Eme Transportation Manager in Chiquita.

Il Centro di distribuzione dispone di 24 celle di maturazione a doppio livello da 48 pallet, 2 Linee di confezionamento che producono fino a 45 vassoi/minuto e capacità di stoccaggio . Le celle sono dotate delle più recenti tecniche di raffreddamento, che assicurano un raffreddamento efficiente con una deumidificazione minima dell’aria interna e di conseguenza condizioni di maturazione ottimali. Le operazioni di confezionamento avvengono in un’area a temperatura controllata per mantenere le migliori condizioni delle banane. Con banchine su entrambi i lati, Chiquita ha progettato il miglior flusso delle operazioni quotidiane, creando un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

«Siamo orgogliosi che Chiquita abbia scelto Gi.Ma.Trans come facility provider per aprire il suo primo Centro di maturazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza trentennale, conosciamo bene le esigenze dettate dal settore ortofrutta e Gdo e siamo sempre pronti ad assicurare la flessibilità di cui il comparto necessita, garantendo standard elevati in linea con la qualità del prodotto Chiquita. Dedicare questo lotto di magazzino, dei 15.000 metri quadri ad oggi costruiti a Cortenuova, alla maturazione delle banane per noi significa essere pronti ad incontrare le specifiche necessità del prodotto, ma anche a sviluppare questa collaborazione, estendendola anche al trasporto a temperatura controllata» dichiara Stefano Quarti Ad di Gi.Ma.Trans.