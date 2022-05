La Cam di Antegnate entra nel Gruppo Florence al servizio del luxury fashion

La storica azienda Cam di Antegnate, specializzata nella produzione di abbigliamento uomo e donna ad alto contenuto tecnico, entra a far parte del Gruppo Florence: andrà così ad arricchire le competenze del Gruppo anche nei servizi di modellistica e prototipia. Fondata dalla famiglia Corrente, in origine come laboratorio sartoriale, negli ultimi vent’anni Cam ha saputo evolvere secondo le logiche del mercato di riferimento, dando origine a una linea interna di produzione che si distingue per il rigore e la qualità impeccabile dei suoi capi, capi spalla sportivi e casual , oltre che per l’altissimo livello del servizio e il rispetto dei tempi di «delivery», veri e propri plus molto apprezzati dagli addetti ai lavori. Grazie a ciò, Cam ha saputo conquistare un elevato grado di fidelizzazione da parte delle griffe del lusso con cui ha intrapreso negli anni solidi rapporti di lavoro .