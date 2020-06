«La cassa in ritardo per 35 mila» «É grave, così si perdono occupati»

Lo denunciano i sindacati bergamaschi che rendono noto come siano «almeno 35 mila i lavoratori di commercio e terziario ancora in attesa dei pagamenti dalle Casse e da altri ammortizzatori attivati: in pratica almeno la metà dei lavoratori coinvolti dalle oltre tremila domande presentate dalle aziende dall’inizio dell’emergenza. I settori del terziario pagano quindi pesantemente in questa fase le ricadute dell’epidemia e del lockdown.

Sono in particolare i lavoratori della ristorazione, di mense e scuole, dei settori alberghieri, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, delle pulizie e della vigilanza, «dove le paghe sono spesso da fame - aggiungono i rappresentanti dei lavoratori - e dove oggi le persone vivono una fase di incertezza e paura dovuta non solo ai ritardi nei pagamenti ma anche al timore di rimanere senza un lavoro».