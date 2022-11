La corsa allo sconto del «Black Friday» dura un mese: ecco qualche consiglio per evitare le truffe - Il decalogo

Più che un giorno ormai è diventato un mese . Il Black Friday è una corsa allo sconto che si allunga su più giorni ma che richiede attenzione: non è più limitato soltanto all’ultimo week-end di novembre, come vorrebbe la tradizione, ma già prima si iniziano a vedere sconti e promozioni nelle vetrine dei negozi e online. Scopriamo i consigli di Unione nazionale consumatori per godersi questo Black Friday 2022.