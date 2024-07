La Patata di Martinengo e il Paruch inseriti tra i Sigilli di Campagna Amica

Ci sono due novità tra i Sigilli di Campagna Amica , specialità della biodiversità a tavola salvate dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori. Sono la Patata di Martinengo e il Paruch , anche conosciuto come «erba del buon Enrico». Lo annuncia Coldiretti Bergamo, dopo la presentazione del censimento 2024 curato dall’Osservatorio sulla biodiversità istituito dal comitato scientifico di Campagna Amica.

La Patata di Martinengo

La patata di Martinengo prende il nome dal comune in cui viene coltivata. È un tubero a buccia gialla e mediamente liscia, con polpa dal colore bianco o leggermente giallo, di consistenza media e farinosa. Resistente alla cottura, è particolarmente indicata per ricette al vapore, al forno, per gli gnocchi e la purea. Negli anni Sessanta questo tubero era un vero e proprio simbolo della coltivazione locale. Reintrodotta dagli anni 2000, oggi vanta la Denominazione Comunale di Origine (De.Co).