La Remazel di Chiuduno a Fincantieri: finalizzato l’accordo

Remazel Engineering, con sede a Chiuduno, è una società di ingegneria, leader nella progettazione e fornitura di soluzioni dedicate ad applicazioni off-shore in acque profonde, sia per il settore oil-gas sia per quello eolico. Nel 2022, Remazel ha realizzato un fatturato di oltre 100 milioni di euro, impiegando oltre 160 professionisti.

Con oltre tre decenni di storia ed esperienza, Remazel si è affermata nella progettazione e nello sviluppo di sistemi per la movimentazione, il sollevamento e l’ancoraggio, nonché di soluzioni per il rilascio e il recupero di veicoli subacquei, progettati per rispondere alle specifiche esigenze dei più importanti operatori a livello globale. Le sue soluzioni innovative sono ampiamente riconosciute come punti di riferimento tecnologici, non solo per il settore oil-gas ma anche per il mercato dell’eolico off-shore e per altre aree della transizione energetica, oggi in rapida espansione.